Mini PC fanless: solo 103€ su Amazon

Tra i tanti Mini PC che circolano su Amazon, oggi vogliamo segnalarvene uno fanless in offerta, che a poco più di 100 euro, si propone come un’interessante soluzione per chi cerca un prodotto discreto e soprattutto silenzioso. Stiamo parlando del Minis Forum con CPU quad-core.

Mini PC Mini Forum con processore Intel quad-core in offerta lampo su Amazon

In particolare il PC di cui stiamo parlando è equipaggiato con un processore Intel Atom x5-Z8350 con quattro core che raggiungono una frequenza di 1,92GHz. Questo è accompagnato da 4GB di memoria RAM e 64GB di memoria di archiviazione eMMC. Non si tratta certamente di un mostro di potenza, tuttavia è più che sufficiente a gestire il pacchetto Office di Microsoft o fruire dei contenuti multimediali e dello streaming video. Il vantaggio principale di questo device, come accennato, è la silenziosità. Per la dissipazione del calore infatti si affida ad un heatspreader senza alcuna ventola, il che elimina completamente il rumore prodotto.

Dal punto di vista della connettività troviamo un’uscita HDMI, una RJ45 per la connessione via cavo, 3 porte USB di cui una 3.0 e l’immancabile jack combinato per cuffie e microfono. Nel caso in cui la memoria di massa dovesse risultare insufficiente, è disponibile uno slot per microSD che permettono di espanderla. Con delle dimensioni di 12×12 cm ed un’altezza di soli 2,7cm si tratta di un prodotto estremamente versatile e dall’ingombro ridotto al minimo indispensabile, che offre buone prestazioni per tutte le piccole attività di lavoro, studio o svago.

Amazon lo propone solo per poche ore al prezzo di 103,99 euro con uno sconto di ben 26 euro sul prezzo di listino.