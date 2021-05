Mini PC fascia alta Core i5 16/256GB meno di 600 euro

Se siete alla ricerca di un mini PC ad alte prestazioni, oggi vogliamo suggerirvi un prodotto davvero interessante. Si tratta del Minis Forum U820, un computer caratterizzato da un processore Intel Core, tanta potenza, ed espandibilità estrema.

Mini PC Minis Forum U820: caratteristiche tecniche

Partiamo però dal processore, un Intel Core i5-8259U da 4 core e 8 thread per una frequenza massima di ben 3,8GHz. Questo è affiancato da 16GB di memoria RAM ed un SSD da 256GB NVMe. La RAM tuttavia può essere espansa, grazie ad una configurazione dual channel, fino a 32GB. L’SSD può essere sostituito con uno più capiente, mentre per quanto riguarda HDD/SSD da 2,5 pollici troviamo ben 2 slot. Questo permette di portare lo spazio di archiviazione a livelli decisamente elevati rispetto ai tradizionali mini PC. Si tratta di una configurazione, infatti, indirizzata ad un utilizzo professionale. Da non sottovalutare al riguardo, è anche la GPU integrata Intel Iris 655, che seppur distante dalle soluzioni discrete, offre comunque ottime performance anche per l’editing video. Tuttavia, rimane un’ottima soluzione anche per la casa, vera e propria alternativa alle ingombranti configurazioni desktop.

Dal punto di vista della connettività ritroviamo davvero il top assoluto. Quattro le porte USB Type-A, tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Due le uscite audio/video, una HDMI e l’altra DisplayPort. Due sono anche le porte USB Type-C, una delle quali insieme alle uscite HDMI e DisplayPort permette di collegare fino a 3 monitor 4K. Per la connessione via cavo troviamo invece due porte RJ45, una Gigabit LAN mentre l’altra 2,5Gbit, che se combinate forniscono velocità di trasferimento incredibili coadiuvata dalla stabilità del cavo. Tuttavia non mancano le connessioni wireless che prevedono Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1. In sostanza quindi parliamo senza dubbio di un PC di fascia alta, non di certo economico, ma indirizzato a chi necessita di alte prestazioni. Un computer per chi vuole una vera alternativa al classico PC desktop, in un formato estremamente compatto, facile anche da trasportare.

Il Minis Forum U820 è attualmente disponibile su Amazon a 559 euro, un prezzo tutto sommato conveniente se rapportato alle capacità del PC.