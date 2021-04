Mini PC fascia alta Core i5 8/256GB in offerta

Se siete alla ricerca di un buon mini PC che coniughi prestazioni e prezzo, oggi abbiamo una soluzione ideale approdata di recente su Amazon. Si tratta dell’Aerofara Aero 3, un computer equipaggiato con processore Intel Core ed un’ottima espandibilità.

Mini PC Aerofara Aero 3: caratteristiche tecniche

Partendo proprio dal processore, ritroviamo un Intel Core i5-10210U, una CPU da 4 core ed 8 thread per una frequenza massima di ben 4,2GHz. Questa è supportata da 8GB di memoria RAM DDR4 ed un SSD da 256GB. Naturalmente la memoria di massa è espandibile sostituendo l’SSD preinstallato con uno più capiente, fino ad 1TB. Tuttavia, a differenza della maggior parte dei modelli, in questo caso è possibile espandere anche la memoria di sistema arrivando a gestirne fino a 64GB. Si tratta di una configurazione di fascia alta in grado di gestire praticamente qualsiasi operazione. Si adatta perfettamente quindi sia a casa per le attività quotidiane, che in ufficio per i grandi flussi di lavoro.

Dal punto di vista della connettività non manca assolutamente nulla. Le porte USB sono quattro tutte USB 3.0, a cui si somma una quinta porta USB Type-C. Due le uscite audio/video, entrambe HDMI le quali permettono di collegare due monitor contemporaneamente sia in mirroring che come estensione dello spazio di lavoro. Presente una porta RJ45 Gigabit LAN per la connessione cablata, più veloce e stabile, così come un jack combinato da 3,5 pollici per collegare cuffie/altoparlanti e microfono. Chiudono le connessioni wireless con Wi-Fi 6 dual band e Bluetooth 5.0.

Grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, il PC è acquistabile su Amazon a soli 449 euro con uno sconto di ben 50 euro sul prezzo di listino.