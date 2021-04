Mini PC fascia alta Core i5 16/512GB in offerta

Quella che vi suggeriamo in questo articolo è un’offerta interessante su un mini PC davvero potente, perfetto per i professionisti. Si tratta del Beelink SEi8, un computer equipaggiato con processore Intel Core di ottava generazione, sostituto perfetto di una postazione desktop.

Mini PC Beelink SEi8: caratteristiche tecniche

Il processore in questione è un Intel Core i5-8259U, una CPU da 4 core e 8 thread grazie al supporto per il Multi-Threading di Intel per una frequenza massima di ben 3,8GHz. Questa è affiancata da 16GB di memoria RAM ed un SSD NVMe da 512GB. L’SSD può essere sostituito con uno più capiente fino a 2TB, mentre la memoria di sistema può essere portata a 32GB grazie ad una configurazione dual channel DDR4. È presente anche lo spazio per l’aggiunta di un HDD/SSD da 2,5 pollici per chi dello spazio non ne ha mai abbastanza. Si tratta di una configurazione decisamente performante, adatta in particolare ai professionisti che necessitano di gestire grandi flussi di dati. Ovviamente però non guasta in ambiente domestico, ideale per lo smart working e la DAD. Con un peso di soli 0,7 chili e l’adattatore VESA incluso rappresenta una soluzione decisamente compatta e pratica per chi desidera grande potenza, in uno spazio estremamente ridotto.

Dal punto di vista della connettività non manca assolutamente nulla. Le porte USB sono quattro, tutte USB 3.0, a cui si aggiunge una porta USB Type-C frontale. Due le uscite audio/video, entrambe HDMI, le quali permettono di collegare contemporaneamente due monitor 4K a 60Hz. Naturalmente non manca una porta RJ45 Gigabit LAN per godere delle massime prestazioni di rete offerte dal cavo ethernet. Chiudono le connessioni wireless che grazie ad un chip Intel AX200 offrono Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0.

Grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, è possibile acquistare il PC su Amazon a 519,90 euro con uno sconto di 30 euro sul prezzo di listino.