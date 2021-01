Mini PC fascia alta i3 16/512GB a meno di 400 euro

Come di consueto, anche oggi vi suggeriamo un buon mini PC in offerta. In questo caso però ci spingiamo di nuovo della fascia alta, in quanto l’offerta è davvero allettante. Stiamo parlando del Minis Forum X35G, un computer equipaggiato con Intel Core di decima generazione e un hardware di alto livello.

Mini PC Minis Forum X35G: caratteristiche tecniche

Partiamo proprio dal processore, vera chicca di questo computer. Si tratta di un Intel Core i3-1005G1, una CPU da 2 core e 4 thread grazie all’Hyper-Threading esclusivo di Intel, per una frequenza massima di 3,4GHz. È una delle prime CPU prodotte sul nuovo nodo a 10nm della società della famiglia Ice Lake U, risultando più potente delle precedenti generazioni pur riducendo sensibilmente i consumi. Questo è affiancato da ben 16GB di memoria RAM ed un SSD NVMe da 512GB. A spingere l’hardware ci pensa Windows 10 Pro, per una configurazione ad alte prestazioni. Se però lo spazio di archiviazione non dovesse bastare, non manca il supporto agli HDD/SSD da 2,5 pollici.

Passando sul fronte della connettività, ritroviamo tutto ciò di cui si può avere bisogno e anche di più. Quattro le porte USB, di cui due USB 3.0 a cui si aggiunge una quinta porta USB Type-C con supporto alla specifica Thunderbolt 3. Due le porte RJ45 che permettono di combinare due diverse reti cablate per massimizzare le velocità di trasferimento. Non mancano due uscite video, HDMI e DisplayPort, che sommate alla USB Type-C permettono di connettere contemporaneamente fino a 3 monitor con risoluzione massima di 5K a 60fps. Presente anche un lettore di schede e naturalmente il jack combinato per cuffie e microfono. Molto interessante la presenza di un microfono integrato, che permette di gestire il PC a distanza grazie all’assistente vocale Cortana di Microsoft. Chiudono il cerchio le connessioni wireless che offrono Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1.

Il prezzo, grazie all’offerta a tempo di Amazon, è di soli 399,49 euro con uno sconto di oltre 70 euro sul prezzo di listino. Decisamente conveniente tenendo conto che il computer è in grado di sostituire un laptop o un desktop, senza rinunciare alle prestazioni.