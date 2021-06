Mini PC fascia alta Ryzen 5, 4 monitor in offerta

Se siete alla ricerca di un mini PC, ma non volete assolutamente rinunciare a prestazioni elevate, abbiamo una soluzione perfetta per voi. Stiamo parlando del Beelink GTR, un mini PC di fascia alta equipaggiato con processore Ryzen, in grado di sostituire perfettamente una tradizionale postazione desktop.

Mini PC Beelink GTR Ryzen 5 3550H: caratteristiche tecniche

Partendo proprio dal processore, ritroviamo un Ryzen 5 3550H una CPU da 4 core e 8 thread in grado di raggiungere i 3,7GHz. Non va trascurata, tuttavia, la presenza di una scheda video integrata Radeon Vega 8 in grado di gestire, con i dovuti compromessi, anche i videogiochi più recenti. La CPU è supportata da ben 16GB di memoria RAM DDR4, aggiornabili fino a 64GB grazie ad una configurazione dual-channel. Non c’è da preoccuparsi neanche per lo spazio di archiviazione, dato che troviamo ben due dischi preinstallati. Il primo è un SSD M.2 da 512GB, mentre il secondo è un HDD da 2,5 pollici da 1TB, anche se non manca la possibilità di aggiungere addirittura un terzo disco grazie allo slot M.2 libero. Il raffreddamento è invece affidato ad un sistema a due ventole e doppia heatpipe decisamente efficiente, seppur silenzioso. Si tratta quindi di una configurazione ad altissime prestazioni, indirizzata per lo più ai professionisti, ma che senza dubbio non guasta anche in casa, per chi vuole tanta potenza ed un ingombro ridotto.

Connettività

Dal punto di vista della connettività il computer è a dir poco sorprendente. Le porte USB sono 6, tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati dalle periferiche esterne. Le uscite audio/video sono invece 3, di cui due HDMI e una DisplayPort che insieme ad una ulteriore porta USB Type-C permettono di collegare ben 4 monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Due le porte RJ45 Gigabit LAN che permettono di combinare due diverse connessioni cablate per una velocità di trasferimento senza paragoni. Non mancano le reti wireless, in questo caso Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1 grazie al chip Intel AX200. Chiudono la dotazione un microfono ed un lettore di impronte integrati. Il primo permette di gestire il PC attraverso Cortana, l’assistente vocale di Windows. Il secondo invece fornisce un ulteriore sistema di protezione al PC impostando la propria impronta digitale per l’accesso al sistema operativo.

Grazie alle offerte del giorno, il Beelink GTR è acquistabile su Amazon a soli 628,99 euro con uno sconto di ben 120 euro sul prezzo di listino.