Mini PC fascia alta Ryzen 5 8/256GB in offerta

Quello che vi suggeriamo in questo articolo è un mini PC che fa dell’espandibilità e delle prestazioni i suoi punti di forza. Stiamo parlando dell’Otazak APC55, un piccolo computer equipaggiato con processore Ryzen utile per ogni attività.

Mini PC Otazak APC55: caratteristiche tecniche

Partendo proprio dal processore, ritroviamo un AMD Ryzen 5 3550H, una CPU da 4 core ed 8 thread grazie al supporto ad SMT (Simultaneous Multi-Threading) per una frequenza massima di 3,7GHz. Questo è affiancato da 8GB di memoria RAM DDR4 ed un SSD NVMe da 256GB. Come premesso però anche l’espandibilità rappresenta un carattere distintivo di questo prodotto. La memoria RAM infatti è configurata su due canali e può essere portata fino a 64GB. Naturalmente anche la memoria di archiviazione è espandibile, sostituendo l’SSD preinstallato con uno più capiente, o aggiungendo un HDD/SSD da 2,5 pollici. Ottima anche la scheda video integrata Radeon Vega 8 che permette di giocare, con i dovuti compromessi, ai titoli più recenti con un buon framerate.

Dal punto di vista della connettività non manca davvero nulla. Sono 5 le porte USB di cui tre USB 3.0, alle quali si somma una porta USB Type-C frontale. Due le uscite audio/video che includono una porta HDMI ed una DisplayPort che insieme alla Type-C permettono di collegare 3 monitor contemporaneamente con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Non manca una porta RJ45 Gigabit LAN per sfruttare l’affidabilità della connessione cablata, e due jack da 3,5mm per il collegamento di cuffie e microfono. Chiudono il cerchio le connessioni wireless che prevedono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth 4.2.

Grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, è possibile acquistare il PC su Amazon a soli 490 euro con uno sconto di 28 euro sul prezzo di listino.