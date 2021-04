Mini PC fascia alta Ryzen 7 16/512GB super scontato

Torna in offerta uno dei migliori mini PC per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo. Si tratta del Minis Forum UM270, un computer equipaggiato con processore Ryzen estremamente versatile, adatto in ufficio come a casa, riuscendo ad offrire anche qualche sana sessione di gaming.

Mini PC Minis Forum UM270: caratteristiche tecniche

Partendo proprio dal processore ritroviamo un AMD Ryzen 7 2700U, una CPU da 4 core ed 8 thread grazie al supporto all’SMT (Simultaneous Multi-Threading) per una frequenza massima di 3,8GHz. Questa è supportata da ben 16GB di memoria RAM ed un SSD da 512GB. Il tutto è completamente espandibile. Per la memoria di archiviazione, è possibile sostituire l’SSD M.2 con uno più capiente o aggiungere un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. La memoria di sistema invece prevede un sistema dual-channel in grado di supportare fino a 64GB. Chiude la dotazione una scheda video integrata Radeon Vega 10, una GPU da 1,3GHz in grado di supportare, con i giusti compromessi, anche gli ultimi titoli con un buon framerate. Come premesso quindi un PC decisamente versatile, in grado di svolgere qualsiasi operazione, con un formato decisamente ridotto e pratico.

Dal punto di vista della connettività c’è davvero di tutto. Quattro le porte USB, tutte USB 3.0 di cui una con ricarica rapida anche a PC spento. A queste si aggiunge una quinta porta, in questo caso USB Type-C posta frontalmente. Due le uscite audio/video, una DisplayPort e l’altra HDMI, che insieme alla porta USB Type-C permettono di collegare 3 monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Anche le porte RJ45 Gigabit LAN sono due, e permettono di combinare la velocità di due diverse reti per massimizzare la velocità di trasferimento. Chiudono le connessioni wireless che prevedono il Wi-Fi dual band ed il Bluetooth 5.0.

Grazie ad un’offerta lampo, il PC è acquistabile su Amazon per soli 484,49 euro con uno sconto di ben 165,50 euro sul prezzo di listino.