Mini PC fascia alta scontato di oltre 100 euro

Se siete alla ricerca di un mini PC ad altissime prestazioni, oggi Amazon propone un’offerta davvero interessante su uno dei migliori. Stiamo parlando del Beelink GTR, un mini PC di grande successo grazie ad un hardware eccezionale, ad un prezzo tutto sommato contenuto.

Mini PC Beelink GTR: caratteristiche tecniche

Punto forte del computer è sicuramente la CPU, un processore AMD Ryzen 5 3550H da 4 core ed 8 thread grazie al supporto a SMT (Simultaneous Multi-Threading) per una frequenza massima di 3,7GHz. Questo è affiancato da ben 16GB di memoria RAM DDR4 ed un SSD NVMe da 512GB. Il tutto è rigorosamente aggiornabile, attraverso la sostituzione dell’SSD con uno più capiente o l’aggiunta di un HDD/SSD da 2,5 pollici. Per quanto riguarda la RAM invece, troviamo una configurazione dual-channel che permette di espandere la memoria fino a 64GB. Infine, ma non meno importante, la presenza di una scheda video integrata Radeon Vega 8, in grado di far girare con i dovuti compromessi anche i giochi più recenti in Full HD con un buon framerate. Si tratta quindi di una configurazione di fascia alta adatta ad ogni esigenza, dal lavoro all’intrattenimento, passando per lo studio ed i videogiochi.

Dal punto di vista della connettività non manca assolutamente nulla. Le porte USB sono ben 6, tutte USB 3.0, a cui si aggiunge una settima porta USB Type-C. Addirittura 3 le uscite audio/video, due HDMI ed una DisplayPort, che insieme alla USB Type-C permettono di connettere ben 4 monitor simultaneamente con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Due le porte RJ45 Gigabit LAN, le quali sono in grado di combinare due diverse reti per ottenere una velocità di trasferimento decisamente elevata. Non mancano naturalmente le connessioni wireless che prevedono Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0. Da non trascurare la presenza di un lettore di impronte e microfono integrati. Mentre il primo aggiunge un sistema di sicurezza in più per l’accesso al sistema operativo, il secondo permette di gestire il PC direttamente con la voce grazie a Cortana, l’assistente vocale di Microsoft.

Grazie alle offerte di primavera il Beelink GTR è acquistabile su Amazon a soli 636,65 euro con uno sconto di 112,35 euro sul prezzo di listino, un’offerta da non lasciarsi sfuggire.