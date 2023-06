Il Mini PC di Fujitsu è in offerta a 100 euro

Il marchio Fujitsu è una garanzia, anche quando si tratta di Mini PC: il modello Esprimo Q920 si trova oggi in offerta su Amazon a 100 euro, una spesa davvero contenuta considerando l’affidabilità del brand. Passiamo in rassegna tutti i dettagli della promozione per capire perché conviene approfittarne.

Fujitsu Esprimo Q920: solo € 100 per il Mini PC

Con sistema operativo Windows 10 Pro (licenza ufficiale Microsoft) integra le seguenti specifiche tecniche: processore Intel Core i5-4590T, 8 GB di RAM DDR4, unità SSD da 240 GB per l’archiviazione dei file, porte USB, slot Ethernet, uscita video DisplayPort e jack audio. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa, nell’immagine qui sotto è invece visibile il suo design.

È un prodotto ricondizionato, coperto dalla garanzia del programma Renewed di Amazon dalla durata pari a un anno. Risulta adatto alla produttività di base così come allo studio, alla navigazione e all’intrattenimento multimediale.

Segnaliamo infine che l’e-commerce assicura la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio e consegna entro domani in tutta Italia: chi sceglie di effettuare l’ordine ora lo riceverà in 24 ore, potendolo così mettere subito il Mini PC sulla scrivania.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.