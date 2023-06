99€ e il Mini PC di Fujitsu è tuo: occasione Amazon

Occupa poco spazio sulla scrivania, ma offrendo le stesse potenzialità di un computer desktop tradizionale ben più ingombrante: Fujitsu Esprimo Q920 è il Mini PC realizzato dal celebre marchio giapponese per andare incontro alle esigenze dei professionisti e di chi desidera allestire una postazione di lavoro o studio, protagonista oggi di una promozione su Amazon che permette di acquistarlo al prezzo scontato di soli 99 euro.

Sconto sul Mini PC di Fujitsu: il prezzo scende a 99 euro

Tra le specifiche tecniche integrate trovano posto il processore Intel Core i5-4590T affiancato da 8 GB di RAM DDR4 e da un’unità SSD da 240 GB per l’archiviazione dei dati. Si aggiungono poi le immancabili porte USB per espanderne la connettività, uno slot Ethernet per la connessione cablata, l’uscita video DisplayPort per il collegamento a un monitor e il jack audio. Per quanto riguarda invece il comparto software in dotazione, il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale Microsoft per la ricezione degli aggiornamenti distribuiti dalla software house. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Dall’immagine qui sopra è possibile apprezzarne il design, elegante e compatto. Si tratta di un prodotto ricondizionato, proposto con garanzia Amazon Renewed dalla durata pari a un anno. È in condizioni eccellenti ovvero non mostra segni di danni estetici visibili ad una distanza di 30 centimetri. In questo puoi acquistare Fujitsu Esprimo Q920 al prezzo scontato di soli 99 euro.

Come scritto in apertura, il Mini PC è adatto alla produttività e allo studio, così come alla navigazione e all’intrattenimento multimediale. Chi sceglie di effettuare subito l’ordine è certo di riceverlo direttamente a casa già domani, senza spese aggiuntive, grazie alla spedizione gratuita garantita dall’e-commerce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.