Mini PC Fujitsu con i5, SSD e 8GB di RAM: il prezzo? Solo 124 euro

Andando a scavare nel fantastico catalogo di Amazon abbiamo trovato questo interessante Mini PC Fujitsu Esprimo Q920, un ricondizionato in perfette condizioni che puoi acquistare a soli 124 euro.

Con disponibilità immediata, il venditore non promette la consegna prima di Natale, ma se lo ordini adesso potresti essere fortunato e riceverlo già nei prossimi giorni. Ti porterai a casa un piccolo computer dalle prestazioni sorprendente e con un marchio affidabile.

Mini PC Fujitsu in offerta: scopriamo la scheda tecnica

Questo Mini PC di alta qualità è ideale per ufficio, aziende, imprenditori, lavoratori autonomi, ma anche scuola, svago e perfetto per chi vuole costruirsi, senza grosse spese, una postazione minimal ed elegante.

Il computer è dotato di un processore Intel Core i5 4590T con frequenza di clock massima a 3,0GHz, SSD ultra veloce da 240GB e memoria RAM da 8GB. Silenzioso, a risparmio energetico, include tutto quello che ti serve senza spese aggiuntive: hai anche Windows 10 Pro.

Dicevamo che è un ricondizionato: esatto, ma stai tranquillo. Il prodotto è stato testato, pulito e rinnovato e si presenta in condizioni tecniche impeccabili e con un’estetica pari al nuovo. Hai in ogni caso 12 mesi di garanzia dal rivenditore.

Non ti rimane che aggiungerlo al carrello e completare l’ordine perché a questo prezzo, come immagini, è già schizzato in cima alle classifiche di vendita. Solo 124 euro. Un affare che profuma di regalo di Natale.

