Mini PC GEEKOM GT1 Mega in offerta: Intel Ultra 9 e 32GB di RAM

Per chi cerca un Mini PC potente e compatto senza spendere una fortuna, questa è l’occasione perfetta. Il GEEKOM GT1 Mega, dotato del processore Intel Core U9-185H, è disponibile a un prezzo scontato sia su Amazon che sul sito ufficiale GEEKOM, con uno sconto fino a 180€. Ecco tutti i dettagli della promozione.

Caratteristiche tecniche del GEEKOM GT1 Mega

Il GEEKOM GT1 Mega è un Mini PC progettato per offrire prestazioni elevate in un formato compatto. Grazie al processore Intel Core U9-185H, garantisce un’esperienza fluida per multitasking, gaming leggero e produttività avanzata. La presenza di ben 32GB di RAM DDR5 e storage NVMe SSD da 2TB assicura velocità di risposta eccellenti, mentre la grafica integrata Intel permette una gestione efficiente dei contenuti multimediali.

Questo modello dispone di un sistema operativo Windows 11 Pro e offre connettività avanzata con Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e porte USB 4.0. Il design compatto e silenzioso lo rende ideale per ufficio e home entertainment, si può installare anche in postazioni molto compatte o in abbinata con monitor portatili, per ottenere la massima versatilità ma senza rinunciare alla potenza.

Come ottenere lo sconto

Puoi acquistare il GEEKOM GT1 Mega a un prezzo ridotto su Amazon e sul sito ufficiale GEEKOM sfruttando i codici sconto disponibili.

Su Amazon, il prezzo originale di 1149€ scende a 969€ inserendo il codice “puntoGT1” in fase di acquisto, con uno sconto del 15%. La promozione è valida fino al 24 marzo. Dopo questa data, è comunque possibile ottenere un ulteriore 5% di sconto utilizzando il codice “BEQNTSZI“.

Anche sul sito ufficiale GEEKOM, il prezzo scende a 969€ applicando il codice puntoGT1 al momento dell’acquisto.

Approfitta della promozione su Amazon o sul sito ufficiale GEEKOM inserendo il codice sconto prima del 24 marzo per ottenere il massimo dello sconto.

In collaborazione con Geekom.