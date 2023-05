Mini PC HP con i5, 8GB RAM e SSD a soli 159€ su eBay (Ricondizionato)

Se vuoi spendere qualcosa di meno, ma avere comunque un computer compatto, potente e conveniente puoi approfittare di questa offerta su eBay dove trovi un Mini PC ricondizionato con processore Intel Core i5-6400T, 8 GB di RAM e SSD da 240 GB a soli 159,90 euro. Un affare da non perdere, con spedizione gratuita, consegna rapida e garanzia di un anno compresa nel prezzo.

Questo Mini PC è ideale per lavorare, studiare o divertirsi con i tuoi contenuti preferiti. Ha un design elegante e minimalista, che occupa pochissimo spazio sulla scrivania o sul mobile. Puoi anche fissarlo al retro del monitor grazie all’attacco VESA integrato.

Mini PC Ricondizionato: a 159 euro è un affare

Nonostante le dimensioni ridotte, questo Mini PC offre ottime prestazioni grazie al processore Intel Core i5-6400T, che raggiunge una velocità di 2.80 Ghz in turbo boost. La memoria RAM da 8 GB ti permette di gestire più applicazioni contemporaneamente, mentre l’SSD da 240 GB assicura una rapida avvio del sistema e dei programmi.

Il Mini PC è dotato di Windows 10 Pro già installato e attivato: potrai quindi usufruire di tutte le funzionalità e le sicurezze del sistema operativo più diffuso al mondo.

Inoltre, il Mini PC dispone di numerose porte e connessioni per collegare tutti i tuoi dispositivi. Sul frontale trovi una presa per le cuffie, una per il microfono, una USB 3.1 Type C e due USB 3.0. Sul retro trovi altre quattro USB 3.1, due Display Port per il video, una porta LAN RJ-45 per la rete e una presa per l’alimentazione. All’interno ci sono due slot per la RAM SODIMM DDR4 (espandibile fino a 32 GB) e un connettore SATA (già occupato dall’SSD).

Cosa aspetti? Approfitta subito di questa offerta e acquista il tuo Mini PC ricondizionato su eBay a 159,90 euro. Il venditore ti garantisce la consegna gratis in 2 giorni e la possibilità di restituire il prodotto entro 30 giorni se non sei soddisfatto.

