Mini PC: solo 99 euro per HP ProDesk 600 G1

HP ProDesk 600 G1 oggi è in sconto su Amazon. Il Mini PC, con caratteristiche adatte alla produttività di base, allo studio, alla navigazione e all’intrattenimento multimediale, è in vendita sull’e-commerce al prezzo di soli 99 euro. Un’ottima occasione per mettere sulla scrivania un computer completo, realizzato da uno dei marchi leader del settore.

Mini PC in offerta: l’affare HP ProDesk 600 G1

Il sistema operativo è Windows con licenza Microsoft. Ecco le specifiche tecniche integrate: processore Intel Core i5-4570T, 8 GB di RAM, disco fisso da 500 GB per lo storage, quattro porte USB 3.0 e due USB 2.0, slot Ethernet, tre uscite video (due DisplayPort e una VGA) e due jack audio. È fornito un accessorio Wi-Fi. Per saperne di più consultare la descrizione completa.

Si tratta di un prodotto ricondizionato, in condizioni eccellenti, che non mostra alcun danno estetico sulla scocca. È inoltre possibile contare sulla garanzia di un anno grazie al programma Renewed. Proposto oggi al prezzo finale di soli 99 euro, ha disponibilità immediata.

Amazon assicura inoltre la spedizione gratuita e la consegna diretta a domicilio in un giorno. Chi sceglie di effettuare subito l’ordine lo potrà mettere sulla scrivania già entro domani.

