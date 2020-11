Mini PC HP Prodesk 600 ricondizionato a soli 204€ su Amazon

Siete alla ricerca di un ottimo Mini PC dalle prestazioni elevate, ma non volete spendere grosse cifre? Amazon vi viene in aiuto con i suoi prodotti ricondizionati che sono perfettamente funzionanti e godono degli stessi diritti di reso e rimborso come i prodotti nuovi. In questo caso vi parliamo del Mini PC HP Prodesk 600 G1 Ultra Slim venduto al prezzo di soli 203,99 euro.

Mini PC HP Prodesk 600 G1 Ultra Slim: tanta potenza in uno spazio davvero contenuto

Il Mini PC HP Prodesk 600 G1 Ultra Slim monta al suo interno un processore Intel Core i5 4590t da ben 3,00 GHz di frequenza operativa e una scheda video Intel HD con risoluzione 2560×1600 pixel per godere al meglio di tutti i contenuti multimediali preferiti.

Dal punto di vista della memoria vi è una RAM DDR3 da 8 GB e un hard-disk meccanico 7200 rpm da 500 GB espandibili. Per quanto riguarda la connettività, invece, vi sono quattro porte USB 3.0, due porte USB 2.0, due jack da 3,5 mm di cui uno per le cuffie e uno per il microfono, 2 porte HDMI, una porta VGA, un connettore audio I/O e una porta LAN RJ45.

Viene venduto con Windows 10 Pro e un adattatore USB per la connessione di rete Wi-Fi. Con le dimensioni di 20 x 20 x 11 cm e un peso di 500 grammi, questo Mini PC può essere vostro a soli 203,99 euro su Amazon.