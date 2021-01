Mini PC i3 10th gen, Optane e HDD 1TB a 380 euro

Ieri vi abbiamo riportato l’ottima promozione su un mini PC con Core i3, 16GB di memoria RAM e 512GB per l’archiviazione. Oggi vi riproponiamo il Minis Forum X35G, ma in una variante diversa, con una configurazione hardware dedicata a chi dell’archiviazione non ne ha mai abbastanza.

Mini PC Minis Forum X35G Optane: caratteristiche tecniche

Nel caso specifico il processore che monta il computer è lo stesso, un Intel Core i3 1005G1, CPU di decima generazione basata sul nuovo processo produttivo a 10nm. Questo significa che rispetto alla precedente generazione, in sostanza, aumentano le prestazioni grazie all’IPC migliorato, riducendo sensibilmente il consumo energetico (e di conseguenza il calore generato). Il processore in questione è dotato di 2 core e 4 thread grazie alla tecnologia Hyper-Threading esclusiva di Intel, per una frequenza massima di 3,4GHz.

Cosa cambia quindi rispetto all’altro modello? Come accennato le differenze le ritroviamo nella configurazione dell’archiviazione. Ai 16GB di memoria RAM, si affianca un SSD Intel Optane da 16GB per il sistema operativo, a cui però si aggiunge un HDD da ben 1TB. Si tratta di una configurazione indirizzata a chi necessita di grande spazio per la memorizzazione, ma non vuole rinunciare alla velocità ed alla reattività del sistema. Naturalmente l’SSD può essere sostituito in pochi secondi con uno più capiente, ma si tratta di un ottimo compromesso tanto per la casa quanto per l’ufficio, per chi ha come priorità lo spazio di memorizzazione.

Invariata rispetto al modello di ieri anche la connettività. Quattro le porte USB, di cui due USB 3.0 a cui si aggiunge una USB Type-C con supporto a Thunderbolt 3. Due uscite audio/video, HDMI e DisplayPort, che sommate alla Type-C permettono di connettere fino a 3 monitor con risoluzione fino al 5K a 60fps. Due anche le porte RJ45 Gigabit LAN che permettono di combinare due diverse reti per aumentare la velocità di trasferimento. Chiudono le connessioni wireless che includono il Wi-Fi 6 dual band e il Bluetooth 5.1.

Il prezzo oggi è di soli 382,49 euro su Amazon con uno sconto di quasi 70 euro sul prezzo di listino.