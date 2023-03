Mini PC in OFFERTA LAMPO su Amazon: pochi pezzi da non perdere

Se stai cercando un mini PC potente, compatto e conveniente, abbiamo una buona notizia per te, ma devi fare in fretta. Su Amazon c’è un’offerta lampo imperdibile su questo Mini PC con Intel Celeron, DDR4 4GB e Windows 10 Pro. Puoi acquistarlo a soli 135,99 euro invece di 169,99 euro, risparmiando il 20% sul prezzo originale.

Mini PC economico adatto a tutto

Questo Mini PC è un vero e proprio concentrato di tecnologia che ti offre prestazioni stabili e veloci grazie al processore Intel Celeron N4020, alla memoria RAM DDR4 da 4GB e al sistema operativo Windows 10 Pro. Puoi usarlo per navigare sul web, guardare video, lavorare, studiare e molto altro.

Il computer ti sorprenderà con il suo design portatile e silenzioso, con una staffa di montaggio che ti permette di fissarlo facilmente sul retro del monitor e risparmiare spazio. Ha anche diverse porte per collegare le tue periferiche preferite, come HDMI, VGA, USB 3.0 e slot per schede SD. Inoltre, supporta le connessioni wireless WiFi 4.2 e Bluetooth 4.2 per una maggiore comodità.

Per il massimo della produttività puoi sfruttare la funzione di doppio schermo che ti permette di usare due monitor contemporaneamente tramite le porte HDMI e VGA.

Non lasciarti sfuggire allora questa occasione unica di avere un piccolo computer di alta qualità a un prezzo stracciato. Acquista ora il Mini PC con Intel Celeron, DDR4 4GB e Windows 10 Pro su Amazon a soli 135,99 euro e approfitta dell’offerta lampo prima che finisca.

