Mini PC Inte 4 core doppio monitor a meno di 120 euro

In questo articolo vogliamo suggerirvi un mini PC piuttosto interessante, in particolare per il rapporto qualità/prezzo. Stiamo parlando dell’ACEPC T11, un piccolo dispositivo fanless senza enormi pretese, ma decisamente versatile e soprattutto economico.

Mini PC ACEPC T11: caratteristiche tecniche

Guardando alle specifiche il T11 ospita un Intel Atom X5-Z8350, un processore da 4 core e 4 thread per una frequenza massima di 1,92GHz. Questo è accompagnato da 4GB di memoria RAM e 64GB eMMC per l’archiviazione di massa. Si tratta quindi di una configurazione senza enormi pretese, ma perfetta per le piccole funzioni quotidiane come l’utilizzo del pacchetto Office o la fruizione di contenuti multimediali. Importante è infatti la possibilità di espandere la memoria aggiungendo un hard disk o SSD da 2,5 pollici. In alternativa, si può optare anche per una scheda TF grazie al lettore di schede integrato, espandendo in maniera più semplice e veloce lo spazio di archiviazione.

Dal punto di vista della connettività invece ritroviamo tutto ciò di cui potremmo avere bisogno. Le porte USB come di consueto per questa categoria di prodotti sono quattro, di cui una USB 3.0. Molto interessante la presenza di un’uscita HDMI affiancata da una VGA, che insieme permettono di collegare fino a due monitor con risoluzione fino al 4K 60fps. Non manca una porta RJ45 Gigabit LAN per la connessione ad internet via cavo. Chiudono il cerchio le connessioni wireless fornite da un modulo wireless che supporta il Wi-Fi dual band ed il Bluetooth 4.2.

Grazie ad un’offerta a tempo, il PC è acquistabile su Amazon per soli 118,91 euro con uno sconto del 15% sul prezzo di listino.

