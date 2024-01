Mini PC (Intel, 16/512GB, W11): che occasione con il coupon

Progettato da un marchio già apprezzato per i suoi notebook e tablet, oggi in forte sconto su Amazon, Teclast N20 è un Mini PC elegante nel design e completo, adatto alla produttività e non solo. Per metterlo sulla propria scrivania non bisogna far altro che attivare il coupon dedicato, tagliando così di ben 100 euro il suo prezzo finale e portandolo al suo minimo storico. Passiamo in rassegna i suoi punti di forza per capire cosa rende l’offerta un occasione da cogliere al volo.

Mini PC in sconto: l’occasione Teclast N20

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 con licenza ufficiale per ricevere le nuove funzionalità gli aggiornamenti non appena rilasciati da Microsoft. Tra le specifiche tecniche vale la pena citare il processore Intel Celeron N5090 con GPU Intel UHD, 16 GB di RAM DDR4, SSD PCIe da 512 GB per l’archiviazione dei dati, i moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0 per la connettività wireless, porte USB 3.2 e USB-C, due uscite video HDMI, slot Ethernet e jack audio. A racchiudere ogni componente un case dalle dimensioni compatte e con un efficace tecnologia per la dissipazione del calore. Rimandiamo alla scheda completa per tutti gli altri dettagli sulle caratteristiche integrate.

La promozione in corso mette in vendita Teclast N20 al prezzo finale di soli 169 euro, un esborso economico davvero contenuto considerando la qualità e le potenzialità del dispositivo. Per approfittarne è sufficiente attivare il coupon sconto dedicato su Amazon.

Con l’ordine immediato si ha inoltre diritto alla spedizione gratuita e alla consegna a domicilio garantita in un solo giorno. La confezione include una staffa VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.