Mini PC (Intel, 16/512GB, W11Pro) a 148€ con questo COUPON

Oggi puoi acquistare al prezzo stracciato di soli 148 euro un Mini PC adatto anche alla produttività, oltre che allo studio e a qualsiasi attività online, incluso lo streaming da tutte le piattaforme: è il modello Fodenn F10, protagonista di un’ottima offerta su Amazon. La Festa delle Offerte di Primavera è ormai sul punto di concludersi, andrà avanti solo fino alla mezzanotte di oggi, cogli l’opportunità e scopri le promozioni migliori sull’e-commerce.

Fodenn F10: l’occasione Amazon di oggi sul Mini PC

Partiamo dal comparto software: il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale per la ricezione degli aggiornamenti. Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche, nel case compatto trovano posto il processore Intel N95, 16 GB di RAM (espandibile fino a 64 GB), SSD da 512 GB per l’archiviazione (espandibile fino a 2 TB), Wi-Fi dual band e Bluetooth. Le porte di connessione sono quelle visibili nell’immagine qui sotto. Per altre informazioni rimandiamo alla scheda completa.

Per approfittare dell’occasione non devi far altro che attivare il coupon sconto disponibile su Amazon, acquistando così il Mini PC di Fodenn (modello F10) al prezzo finale di soli 148 euro. Inoltre, se decidi di acquistarne due, applicando il codice promozionale 56XWVDPO hai diritto a un’ulteriore riduzione del 5% sulla spesa. La consegna è gratuita e prevista entro un paio di giorni.

Il tempo stringe: hai ancora solo poche ore per partecipare alla Festa delle Offerte di Primavera. L’evento finirà a mezzanotte. Visita la sezione amazon.it/springdealdays e trova l’articolo che stai cercando.