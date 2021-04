Mini PC Intel 4 core 4/64GB a meno di 150 euro

Se siete alla ricerca di un mini PC dalle dimensioni estremamente ridotte, ma ad un prezzo decisamente contenuto, abbiamo la soluzione che fa per voi. Su Amazon, infatti, è possibile trovare ad un prezzo scontato l’ottimo Beelink T4 equipaggiato con processore Intel.

Mini PC Beelink T4: caratteristiche tecniche

Partendo proprio da quest’ultimo, troviamo un Intel Atom Z8500, una CPU da 4 core e 4 thread per una frequenza massima di 2,24GHz. Questa è supportata da 4GB di memoria RAM DDR4 e 64GB per l’archiviazione eMMC. La memoria naturalmente è espandibile, ma in questo caso solo con una microSD fino a 128GB. Le ragioni risiedono sostanzialmente nelle dimensioni del mini PC, essendo uno dei più piccoli della sua categoria. Lo spessore è inferiore ai 2cm (17,7mm) ed il peso si ferma a soli 232 grammi. Queste caratteristiche, insieme al design termico fanless, lo rendono uno dei PC più silenziosi e pratici per la produttività.

Dal punto di vista della connettività non manca assolutamente nulla. Quattro le porte USB tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità. Queste permettono di collegare HDD/SSD esterni e trasferire rapidamente i file con una velocità fino a 5Gbps. Due le uscite audio/video, una HDMI l’altra DisplayPort, le quali permettono di collegare due monitor contemporaneamente per una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Presente naturalmente una porta RJ45 Gigabit LAN che garantisce le massime prestazioni di rete che solo una connessione via cavo è in grado di offrire. Chiudono il cerchio le connessioni wireless che prevedono Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.0.

Grazie ad un’offerta lampo, il mini PC è acquistabile su Amazon a soli 139 euro con uno sconto di ben 40,90 euro sul prezzo di listino.