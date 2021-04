Mini PC Intel 4 core 4/64GB fanless in offerta

Quello che vi suggeriamo oggi è uno dei mini PC più apprezzati in questo periodo grazie ad un costo contenuto, e prestazioni interessanti. Si tratta del Minis Forum Z83-F, un piccolo computer equipaggiato con processore Intel ottimo sia per la casa che per l’ufficio.

Mini PC Minis Forum Z83-F: caratteristiche tecniche

Partendo proprio dalla CPU, ritroviamo una Intel Atom X5-Z8350 da 4 core e 4 thread per una frequenza massima di 1,92GHz. Questa è supportata da 4GB di memoria RAM e 64GB per l’archiviazione. La memoria di massa naturalmente può essere espansa, ma solo attraverso una scheda microSD fino a 128GB, grazie ad un lettore di schede integrato. Parliamo di una configurazione senza enormi pretese dal punto di vista prestazionale, ma sufficiente per tutte le attività quotidiane. Che si tratti di gestire documenti con il pacchetto Office, piuttosto che seguire le lezioni in DAD o fruire dei contenuti multimediali anche in streaming, il Z83-F è un perfetto alleato. Ottimo il sistema di raffreddamento fanless, che lo rende estremamente silenzioso anche quando lavora a pieno carico.

Dal punto di vista della connettività, invece, non manca nulla. Le porte USB sono 3, di cui una USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati da periferiche esterne come hard disk, SSD e pen drive. Due le uscite audio/video, una HDMI e l’altra VGA, le quali permettono di collegare due schermi contemporaneamente. Non manca una porta RJ45 Gigabit LAN per una connessione veloce e stabile attraverso il cavo ethernet, così come il jack combinato da 3,5mm per cuffie/altoparlanti e microfono. Chiudono le connessioni wireless che prevedono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth 4.2.

Grazie ad una offerta lampo, il computer è acquistabile su Amazon a soli 118,99 euro con uno sconto di ben 41 euro sul prezzo di listino.