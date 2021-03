Mini PC Intel 4 core 6/120GB dual monitor in offerta

Se siete alla ricerca di un buon mini PC, ma senza investire cifre esorbitanti, abbiamo un’ottima soluzione per voi. Torna infatti in promozione l’ACEPC AK3, uno dei dispositivi più apprezzati in questo periodo per il buon rapporto qualità/prezzo.

Mini PC ACEPC AK3: caratteristiche tecniche

Per quanto riguarda il processore troviamo un Intel Celeron J4125, una CPU da 4 core e 4 thread per una frequenza massima di 2,7GHz. Questo è affiancato da 6GB di memoria RAM e una memoria di massa di 120GB. Tuttavia è possibile espandere lo spazio di archiviazione con l’aggiunta di un HDD/SSD da 2,5 pollici con una capacità massima di 2TB. Non manca, inoltre, un comodo slot per schede microSD fino a 128GB. Si tratta di una configurazione senza enormi pretese dal punto di vista prestazionale, ma molto più che sufficiente per le attività quotidiane. Che si intenda utilizzarlo per la DAD e la navigazione, piuttosto che per la gestione dei documenti con Office in ufficio, l’AK3 è una soluzione perfetta.

Dal punto di vista della connettività il PC ottiene tutto ciò di cui si può avere bisogno. Sono quattro le porte USB di cui due USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati da periferiche esterne. Due, invece, le uscite HDMI che permettono di collegare 2 monitor simultaneamente con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Non manca ovviamente una porta RJ45 Gigabit LAN per la connessione via cavo, ed un jack combinato per cuffie/altoparlanti e microfono. A chiudere le connessioni wireless che prevedono il Wi-Fi dual band ed il Bluetooth 4.2.

Grazie alle offerte del giorno di Amazon, il computer è acquistabile a soli 178,41 euro con uno sconto di 33,50 euro sul prezzo di listino.