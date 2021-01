Mini PC Intel 4 core 8/128 scontato di 70 euro

Tra le numerose offerte di Amazon, oggi vi segnaliamo tempestivamente un brusco calo di prezzo su un interessante mini PC. Si tratta del Beelink J45, un computer dal formato decisamente compatto, ma che non rinuncia alle prestazioni e all’efficienza.

Mini PC Beelink J45: caratteristiche tecniche

Partendo dal processore, il dispositivo di Beelink ospita un Intel Pentium J4205, una CPU da 4 core e 4 thread con una frequenza massima di 2,6GHz. A supportarla ci pensano gli 8GB di memoria RAM ed un SSD da 128GB . Si tratta già alla base di un’ottima configurazione tanto per l’ufficio quanto per la casa, in grado di gestire in maniera fluida e veloce il pacchetto Office, videoconferenze e contenuti multimediali. Nel caso in cui però lo spazio di archiviazione dovesse risultare insufficiente, è possibile espandere la memoria sostituendo non solo l’SSD preinstallato con uno più capiente, ma aggiungendo anche un secondo disco da 2,5 pollici.

Sul fronte della connettività il pannello I/O offre tutto ciò di cui si può aver bisogno. Le porte USB sono quattro e tutte USB 3.0 a cui si affiancano due uscite HDMI. Queste ultime permettono di connettere contemporaneamente due schermi, con una risoluzione massima di 4K a 60fps. Non manca una porta RJ45 per la connessione di rete via cavo, così come il jack da 3,5mm combinato per cuffie e microfono. Per quanto concerne le connessioni wireless sono presenti sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth 4.0 per la connessione delle periferiche esterne.

Oggi Amazon propone il PC a soli 209,25 euro, con uno sconto di ben 70 euro sul prezzo consigliato, e di addirittura 90 euro sul prezzo di listino. Un affare da non lasciarsi sfuggire.

