Mini PC Intel 4 core 8/128GB 2 monitor in offerta

Oggi vogliamo proporvi un mini PC estremamente economico quanto versatile, in offerta su Amazon. Si tratta dell’ACEPC T11, una macchina con processore Intel adatta un po’ a tutte le esigenze quotidiane buono sia per la casa che per l’ufficio.

Mini PC ACEPC T11: caratteristiche tecniche

Partendo proprio dal processore ritroviamo un Intel Atom x5-Z8350, una CPU da 4 core e 4 thread per una frequenza massima di 1,92GHz. Questa è accompagnata da 8GB di memoria RAM e 128GB di spazio per l’archiviazione. Come da tradizione ACEPC, non manca la possibilità di aggiungere un secondo HDD/SSD da 2,5 pollici per ampliare la memoria di massa. Si tratta di una configurazione senza grosse pretese, ma che ben si adatta alle attività giornaliere come la gestione dei documenti su Office, piuttosto che la navigazione su internet o la fruizione dei contenuti multimediali.

Dal punto di vista della connessione abbiamo davvero di tutto. Quattro le porte USB di cui due USB 3.0, a cui si aggiunge un lettore di schede per espandere la memoria. Le uscite video includono sia una porta HDMI che una VGA, le quali permettono di collegare due monitor contemporaneamente con una risoluzione fino al 4K a 60Hz. Presente ovviamente un jack da 3,5mm combinato per la connessione di cuffie e microfono. Chiudono il cerchio le connessioni wireless che prevedono il Wi-Fi dual band ed il Bluetooth 4.2 per la connessione delle periferiche esterne.

Grazie ad un’offerta di Amazon, il T11 è acquistabile a soli 152,91 euro con uno sconto di 27 euro sul prezzo di listino.