Mini PC Intel 4 core 8/128GB 3 monitor 4K meno di 200 euro

Tra le offerte primaverili di Amazon, ci è balzato all’occhio un ottimo mini PC, economico, ma adatto ad ogni esigenza. Si tratta del BMax B2Plus equipaggiato con processore Intel e caratterizzato da una profonda espandibilità.

Mini PC BMax B2Plus: caratteristiche tecniche

Il processore in questione è un Intel Celeron J4115, una CPU quad-core con 4 thread ed una frequenza massima di 2,5GHz. Questa è supportata da 8GB di memoria RAM ed un SSD da 128GB. Naturalmente la memoria di archiviazione può essere espansa, ma in questo caso attraverso tre vie. La prima è sostituire l’SSD NVMe con uno più capiente; in alternativa è possibile aggiungere un secondo SSD M.2 2280 grazie allo slot SATA libero; in ultimo, se proprio lo spazio non vi basta mai, potete aggiungere un terzo HDD/SSD da 2,5 pollici. Si tratta di una buona configurazione dal punto di vista prestazionale, pensata soprattutto per chi necessita di immagazzinare enormi quantità di dati. Ideale quindi in casa per le attività quotidiane, perfetto per un ufficio per la gestione dei documenti con Office e l’archiviazione di qualsiasi tipo di file.

Dal punto di vista della connettività, infatti, a dispetto del prezzo il computer offre davvero il massimo. Le porte USB sono quattro, di cui due USB 3.0, a cui si somma una quinta porta USB Type-C. Due anche le uscite audio/video entrambe HDMI, che sommate all’USB-C permettono di collegare 3 monitor contemporaneamente con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Non manca naturalmente la porta RJ45 Gigabit LAN per ottenere la massima velocità e stabilità della rete grazie al cavo ethernet. Chiudono le connessioni wireless con Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0. Un PC insomma che nonostante un prezzo decisamente contenuto, propone una versatilità piuttosto elevata rispetto alla maggior parte delle proposte concorrenti.

Grazie alle offerte primaverili il PC è acquistabile su Amazon a soli 195,49 euro con uno sconto del 15% sul prezzo di listino.