Mini PC Intel 4 core 8/128GB dual monitor in offerta

Come al solito non poteva mancare il nostro consiglio per un buon mini PC, ma oggi vogliamo suggerirvi un prodotto un po’ diverso dal solito. Si tratta del Coofun J34, un piccolo computer estremamente leggero e compatto equipaggiato con processore Intel.

Mini PC Coofun J34: caratteristiche tecniche

Partendo proprio dal processore ritroviamo un Intel Celeron J3455, una CPU da 4 core e 4 thread con una frequenza massima 2,3GHz. A questa si affiancano ben 8GB di memoria RAM DDR4 ed un SSD da 128GB. Il design fanless ed estremamente compatto si traducono nell’impossibilità di ospitare un HDD/SSD da 2,5 pollici, tuttavia non mancano le possibilità di espansione. È possibile, infatti, sostituire l’SSD con uno più capiente, o aggiungere una microSD (fino a 128GB) grazie al pratico slot integrato. Parliamo quindi di una soluzione senza enormi pretese dal punto di vista prestazionale, ma adatto alle esigenze quotidiane. Che si voglia utilizzare in ufficio per la gestione dei documenti, piuttosto che a casa magari per la didattica a distanza o per l’intrattenimento, il J34 riesce a fornire la giusta potenza per effettuare le operazioni con la massima fluidità.

Dal punto di vista delle connessioni c’è tutto l’essenziale. Tre le porte USB di cui due USB 3.0. Le uscite video sono due, una HDMI e l’altra VGA, che permettono di collegare due monitor contemporaneamente. Non manca la porta RJ45 Gigabit LAN per fruire della banda larga alla massima velocità, ed il classico jack da 3,5mm per la connessione di cuffie/altoparlanti e microfono. Completano la dotazione le connessioni wireless che prevedono il Wi-Fi dual band ed il Bluetooth 4.2.

Al prezzo di 169,99 euro su Amazon, con uno sconto di 50 euro sul prezzo di listino, è un prodotto piuttosto valido per le esigenze di tutti i giorni.