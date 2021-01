Mini PC Intel 4 core 8/128GB triplo monitor in sconto

Come è ormai consuetudine, anche oggi vogliamo suggerirvi l’acquisto di un buon mini PC in offerta su Amazon. L’ACEPC AK3 rappresenta una delle migliori soluzioni per il rapporto qualità/prezzo, adatto a chi cerca buone prestazioni e grande versatilità.

Mini PC ACEPC AK3: caratteristiche tecniche

Sotto il cofano ritroviamo un processore Intel Celeron J4125 da 4 core e 4 thread con una frequenza massima di 2,7GHz. Questo è affiancato da 8GB di memoria RAM ed un SSD da 128GB. Tuttavia la memoria di archiviazione può essere espansa in maniera molto semplice. Basta infatti rimuovere il coperchio superiore, senza alcun attrezzo, ed aggiungere un HDD/SSD da 2,5 pollici. Si tratta di una configurazione ideale per le attività quotidiane, dalla stesura di documenti, alla fruizione dei contenuti multimediali anche in streaming su Netflix o Prime Video. Perfetta per la didattica a distanza e videoconferenze su Zoom, Skype o Microsoft Teams.

Dal punto di vista della connettività invece il piccolo computer è davvero sorprendente. Le due uscite HDMI sommate a quella VGA permettono di collegare fino a 3 monitor contemporaneamente con risoluzioni fino al 4K a 60fps. Non mancano 4 porte USB di cui due USB 3.0, un lettore di schede di memoria TF ed una porta RJ45 Gigabit LAN. Dal punto di vista wireless invece è presente sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth 4.2. In confezione inoltre è presente l’adattatore VESA per fissare il computer direttamente al monitor. In questo modo viene completamente eliminato l’ingombro dalla scrivania.

Grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, il mini PC è acquistabile su Amazon a soli 224,90 euro con uno sconto di 15 euro sul prezzo di listino.

