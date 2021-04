Mini PC Intel 4 core 8/256GB al minimo storico

Oggi vogliamo suggerirvi un mini PC che Amazon propone con uno sconto decisamente interessante, dal rapporto prezzo/prestazioni piuttosto buono. Stiamo parlando dell’ACEPC Mini PC equipaggiato con un processore Intel quad-core.

ACEPC Mini PC: caratteristiche tecniche

Nello specifico il processore è un Intel Celeron J4125 da 4 core e 4 thread per una frequenza massima di 2,7GHz. Questo è affiancato da 8GB di memoria RAM e 256GB per l’archiviazione. Naturalmente la memoria di massa può essere espansa, sia con una microSD grazie al lettore integrato, sia aggiungendo un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. Si tratta di una configurazione senza enormi pretese, ma ottima per la produttività. Ideale quindi in ufficio per la gestione dei documenti con il pacchetto Office, così come a casa per lo smart working o la DAD.

Dal punto di vista della connettività, infatti, il computer offre tutto ciò che serve per ottimizzare qualsiasi attività. Le porte USB sono quattro di cui due USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati da/a periferiche esterne come hard disk, SSD o pen drive. Tre invece le uscite audio/video, due HDMI ed una VGA, che permettono di collegare fino a 3 monitor contemporaneamente con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Non manca ovviamente una porta RJ45 Gigabit LAN che garantisce le massime prestazioni di rete offerte dal cavo ethernet. Chiudono le connessioni wireless con il Wi-Fi dual band ed il Bluetooth 4.2.

Grazie alle offerte del giorno, il PC è acquistabile su Amazon a soli 229,41 euro con uno sconto di ben 60,49 euro sul prezzo di listino, prezzo più basso mai registrato.