Mini PC Intel 4 core 8/64GB doppio monitor in offerta

Se siete alla ricerca di un buon mini PC, ma che costi il meno possibile, abbiamo ciò che fa per voi. Il Minis Forum che andiamo a suggerirvi è un computer estremamente compatto e dal prezzo decisamente contenuto, ideale per le attività quotidiane.

Minis Forum J3455: caratteristiche tecniche

Il processore che ospita questo PC è un Intel Celeron J3455, una CPU quad-core in grado di raggiungere una frequenza massima di 2,3GHz. Questa è supportata da 8GB di memoria RAM DDR4 e 64GB di spazio per l’archiviazione. La memoria di massa può essere espansa sia sostituendo l’SSD M.2 2242 con uno più capiente (fino ad 1TB), sia tramite l’aggiunta di una microSD grazie al lettore di schede integrato. Si tratta di una configurazione senza grosse pretese dal punto di vista prestazionale, ma perfetta per le attività di tutti i giorni. Che si tratti di elaborare documenti con Office, piuttosto che seguire le lezioni in DAD, il PC riesce a gestire tutto con un’ottima velocità e fluidità.

Dal punto di vista della connettività troviamo tutto ciò di cui potremmo avere bisogno. Le porte USB sono tre e tutte sfruttano la specifica ad alta velocità USB 3.0. Due le uscite audio/video, una HDMI l’altra VGA, che permettono di collegare due monitor contemporaneamente. Non manca ovviamente la porta RJ45 Gigabit LAN che garantisce la massima velocità e stabilità della rete attraverso il cavo ethernet. Chiudono le connessioni wireless che includono Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2.

Grazie alle offerte del giorno, il computer è acquistabile su Amazon a soli 161,49 euro con uno sconto di 28,50 euro sul prezzo di listino.