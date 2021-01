Mini PC Intel: 4 core 8GB RAM a meno di 200 euro

Tra le varie offerte di Amazon che aprono il 2021, oggi vi proponiamo un interessante mini PC perfetto tanto per la casa quanto per l’ufficio. Si tratta del Yagala Mini PC, un dispositivo ideale per chi cerca una buona macchina per le funzioni giornaliere, con un ingombro ridotto al minimo indispensabile.

Yagala Mini PC: caratteristiche tecniche

Il computer è equipaggiato con un processore Intel Celeron N4100, una CPU da 4 core per una frequenza massima di 2,4GHz. Questo è supportato da 8GB di memoria RAM ed una memoria di massa di 64GB. Tuttavia lo spazio di archiviazione può essere espanso attraverso un SSD M.2 2280, una microSD grazie al lettore integrato, o anche un HDD da 2,5 pollici fino a 2TB. Dal punto di vista prestazionale comunque si tratta di una configurazione piuttosto performante, in grado di gestire agevolmente il pacchetto Office. Lo stesso vale per la navigazione su internet e la fruizione dei contenuti multimediali in locale o in streaming come Netflix e Prime Video.

Per quanto concerne la connettività invece non manca davvero nulla. Sono ben 4 le porte USB di cui due USB 3.0. Presente una porta Gigabit LAN per la connessione via cavo, due uscite HDMI ed una VGA che permettono di collegare fino a 3 monitor. Presente naturalmente il jack combinato per cuffie e microfono e persino una porta USB Type-C. Le connessioni wireless invece prevedono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth 4.2. Inclusa in confezione anche la staffa VESA per fissare il computer direttamente al monitor, ed eliminare del tutto l’ingombro dalla scrivania.

Grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, Amazon permette di acquistare il computer a 179,99 euro con uno sconto di 10 euro sul prezzo di listino.

