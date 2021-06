Mini PC Intel 6/128GB HDMI 4K a meno di 140 euro

Ancora in promozione uno dei mini PC più apprezzati del Prime Day, caratterizzato dall’ottimo rapporto qualità/prezzo ed un formato estremamente compatto. Si tratta del Beelink T34-M, un piccolo computer equipaggiato con processore Intel ideale per le attività quotidiane.

Mini PC Beelink T34-M: caratteristiche tecniche

Il processore in questione è un Intel Celeron N3450 da 4 core e 4 thread per una frequenza massima di 2,4GHz. Questo è supportato da 6GB di memoria RAM e 128GB per l’archiviazione. Naturalmente lo spazio di archiviazione può essere esteso attraverso una memory card fino a 128GB. Se questo non dovesse risultare comunque sufficiente, è possibile optare per un SSD 2242 fino a 1TB. Non si tratta sicuramente di un PC dalle performance estreme, d’altronde è pur sempre una soluzione piuttosto economica. Tuttavia per le piccole attività quotidiane, come la gestione dei documenti su Office, la DAD, o la fruizione di contenuti multimediali è un affidabile alleato.

Dal punto di vista della connettività non manca assolutamente nulla. Due le porte USB entrambe con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Due le uscite audio/video, una HDMI e l’altra VGA, che permettono di collegare due monitor contemporaneamente sia in mirroring che in estensione. Non manca naturalmente la porta RJ45 Gigabit LAN, la quale garantisce le massime prestazioni di rete che solo il cavo è in grado di offrire. Chiudono le connessioni wireless che prevedono Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.0.

Grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, il PC può essere acquistato su Amazon a soli 139 euro con uno sconto di 20 euro sul prezzo di listino.