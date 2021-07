Mini PC Intel 8/128GB in offerta lancio scontato di 90 euro con slot NVMe

Se sei alla ricerca di un Mini PC dalle buone prestazioni, ma dal costo estremamente contenuto, abbiamo un’offerta semplicemente incredibile per te. Si tratta del Suncall J3455, un ottimo PC per le attività quotidiane, e che oggi gode di uno sconto importante. Naturalmente questo è disponibile per una quantità limitata di pezzi, quindi non possiamo garantire che nel momento in cui leggerete l’articolo sia ancora disponibile.

Mini PC Suncall J3455: caratteristiche tecniche

Parliamo di un piccolo computer equipaggiato con un processore Intel Celeron J3455 da 4 core e 4 thread per una frequenza massima di 2,3GHz. Questo è affiancato da 8GB di memoria RAM e 128GB eMMC per la memorizzazione dei dati. Naturalmente l’archiviazione di massa può essere estesa, sfruttando ben 3 canali diversi. Il primo è l’aggiunta di un disco HDD/SSD da 2,5 pollici, rimuovendo lo sportellino inferiore dedicato. Se invece volessi spingere di più sulle prestazioni, rimuovendo l’intero pannello inferiore è possibile installare un SSD M.2 NVMe grazie allo slot 2242 posto sulla scheda madre. Non manca infine un pratico lettore di schede microSD che permette di aggiungere ulteriori 128GB in maniera semplice ed economica. Si tratta di una configurazione senza enormi pretese, ma decisamente performante considerando la fascia di prezzo in cui va a collocarsi il PC.

Dal punto di vista della connettività troviamo una dotazione decisamente completa. Le porte USB sono complessivamente quattro, di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità. Grazie al bandwidth da 5Gbps effettuare backup o trasferire dati da/a periferiche esterne risulteranno operazione estremamente rapide. Due le uscite audio/video entrambe HDMI che permettono di collegare contemporaneamente due monitor con una risoluzione massima di 4K. Non manca naturalmente la porta RJ45 Gigabit LAN per fruire delle massime prestazioni di rete che solo il cavo è in grado di offrire. Chiudono le connessioni wireless che prevedono Bluetooth 4.2 e Wi-Fi dual band. Un alleato indispensabile per chi necessita di una macchina a scarso ingombro, magari anche per semplificarne il trasporto. Ideale, infatti, anche come media center da portare in vacanza per godere dei contenuti di Netflix, Prime Video o Disney+.

Grazie ad un coupon di addirittura 90 euro, attivabile direttamente dalla pagina prodotto, il PC può essere acquistato su Amazon a soli 139,90 euro.