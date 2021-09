Mini PC Intel 8/256GB a meno di 200 euro? Ecco il Chuwi Herobox Pro

Oggi vi riportiamo una buona offerta su uno dei Mini PC più apprezzati di sempre. Stiamo parlando ovviamente del Chuwi Herobox Pro, un’ottima soluzione con processore Intel ideale come alternativa ai tradizionali desktop da ufficio.

Mini PC Chuwi Herobox Pro: caratteristiche tecniche

Il processore che alimenta il computer è un Intel Celeron N4500 da 2 core e 2 thread con una frequenza massima di 2,8GHz. Questo è affiancato da 8GB di memoria RAM e un SSD da 256GB, espandibile sia con un disco HDD/SSD da 2,5 pollici fino a 2TB che con una microSD fino a 128GB. Si tratta naturalmente di una configurazione senza enormi pretese dal punto di vista prestazionale, ma ottima per le attività quotidiane. La navigazione internet così come il pacchetto Office sono gestiti con una buona fluidità, lo stesso vale per i contenuti multimediali anche in streaming su Netflix, Prime Video o Disney+. Un’ottima soluzione come media center in sostituzione dei tradizionali TV Box.

Dal punto di vista della connettività non manca davvero nulla. Le porte USB sono 4, di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Due le uscite audio/video, una HDMI e l’altra VGA che consentono di collegare due monitor sia in mirroring che in estensione. Non manca una porta USB Type-C ed un jack combinato da 3,5mm per il collegamento di cuffie/altoparlanti e microfono. Chiudono le connessioni di rete con una porta RJ45 Gigabit LAN e il Wi-Fi dual band con Bluetooth 4.0. Una soluzione di tutto rispetto, ideale per casa e ufficio, per chi vuole un buon computer per tutti i giorni, con un ingombro ridotto al minimo indispensabile.

Grazie ad uno sconto del 15% sul prezzo di listino, il PC è acquistabile su Amazon a soli 169,15 euro per un risparmio di 30 euro sul prezzo di listino.