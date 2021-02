Mini PC Intel Core i5 8/120GB 3 monitor in offferta

Torna in offerta un ottimo mini PC, sbarcato di recente su Amazon, perfetto sia per la casa che per l’ufficio. Stiamo parlando dell’ACEPC CK6, un mini PC con processore Intel Core, per una configurazione caratterizzata dalla grande espandibilità.

Mini PC ACEPC CK6: caratteristiche tecniche

Il CK6 monta una CPU Intel Core i5-5257U, un processore da 2 core e 4 thread per una frequenza massima di 3,1GHz. A supportarlo ci pensano 8GB di memoria RAM ed un SSD M.2 da 120GB. Come premesso però il PC si caratterizza per una forte espandibilità. È possibile, infatti, sostituire l’SSD mSATA preinstallato con uno più capiente ed aggiungere un secondo HDD/SSD da 2,5 pollici. In aggiunta è possibile anche aumentare la capienza della memoria RAM passandola da 8 a 16GB. Una configurazione ottima per le attività quotidiane, che può essere ulteriormente migliorata per un mini PC perfetto per la produttività.

È dal punto di vista della connettività, infatti, che il PC mostra i muscoli. Ben 6 sono le porte USB di cui 4 USB 3.0. Tre invece le uscite audio/video che sono: VGA, DisplayPort e naturalmente HDMI, le quali permettono di collegare fino a 3 monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Presente perfino una porta COM dedicato alle apparecchiature professionali. Due invece le porte RJ45 Gigabit LAN che permettono di combinare la velocità di trasferimento di due diverse reti. Non mancano le connessioni wireless che prevedono Wi-Fi dual band e Bluetooth.

Grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, è possibile acquistare il CK6 su Amazon a soli 309,90 euro, con uno sconto di 40 euro sul prezzo di listino.