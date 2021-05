Mini PC Intel Core i5 8/256GB scontato di 79 euro

Torna in offerta uno dei mini PC più apprezzati disponibili su Amazon, caratterizzato da ottime prestazioni, ed un prezzo estremamente competitivo. Stiamo parlando del Beelink U55, un computer equipaggiato con processore Intel Core ideale per casa e ufficio.

Mini PC Beelink U55: caratteristiche tecniche

Iniziamo proprio dal processore, un Intel Core i3-5005U da 2 core e 4 thread per una frequenza massima di 2GHz. Si tratta di una soluzione votata al risparmio energetico con un TDP di soli 10W. Questo è affiancato da 8GB di memoria RAM e un SSD da ben 256GB. Sia l’SSD che la RAM possono essere sostituiti, quest’ultima per un massimo di 16GB. Non manca tuttavia la possibilità di aggiungere un secondo disco da 2,5 pollici HDD o SSD per ampliare sensibilmente l’archiviazione di massa. Si tratta di una configurazione perfetta per seguire le lezioni in DAD o svolgere piccoli lavori d’ufficio con il pacchetto Office. Le prestazioni sono decisamente buone, con il vantaggio però di un consumo energetico ridotto al minimo indispensabile.

Dal punto di vista della connettività Beelink non ha trascurato nulla. Le porte USB sono quattro di cui 2 con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. A queste si aggiunge una quinta porta frontale USB Type-C. Le uscite audio/video sono due, entrambe HDMI, e permettono di collegare due monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Non manca naturalmente una porta RJ45 Gigabit LAN per godere delle massime prestazioni di rete che solo il cavo riesce ad offrire, naturalmente compatibile con le connessioni in Fibra. Chiudono le connessioni wireless con Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.0.

Il PC è attualmente disponibile su Amazon a soli 239,99 euro con uno sconto del 25%, per un risparmio di ben 79 euro rispetto al prezzo di listino.