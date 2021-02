Mini PC Intel i3 10gen 16/512 GB super scontato

In questo articolo parliamo nuovamente di mini PC, con un computer di fascia alta che fa del rapporto qualità/prezzo il suo punto di forza. Parliamo del Beelink GTI, una proposta ad alte prestazioni che cerca di contenere il più possibile il prezzo.

Mini PC Beelink GTI: caratteristiche tecniche

La CPU che equipaggia il GTI è una Intel Core i3-1005G1, processore di decima generazione basato sul nuovo processo produttivo a 10nm di Intel. Presenta 2 core e 4 thread grazie alla tecnologia Hyper-Threading esclusiva della società per una frequenza massima di 3,4GHz. Questo è accompagnato da ben 16GB di memoria RAM ed un SSD NVMe da 512GB. Nel caso però lo spazio di archiviazione dovesse risultare insufficiente, è possibile non solo sostituire l’NVMe con uno più capiente, ma è possibile aggiungere un secondo SSD M.2 2280 (SATA III) nel secondo slot libero oltre che un HDD da 2,5 pollici.

Dove sorprende però il PC è sicuramente sul piano delle connessioni. Le porte USB sono 6, di cui quattro USB 3.0, a cui vanno aggiunge ben 2 porte USB Type-C. La prima posta frontalmente, la seconda invece trova posto nel pannello I/O posteriore e supporta la specifica Thunderbolt 3. Quest’ultima, insieme all’uscita HDMI e quella DisplayPort permette di connettere fino a 3 monitor contemporaneamente con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Sono 2 anche le porte RJ45 Gigabit LAN che permettono di combinare due diverse reti cablate per ottenere la massima velocità di trasferimento, oltre che maggiore stabilità di connessione. Chiudono il cerchio le connessioni wireless che mettono a disposizione Wi-Fi 6 insieme al Bluetooth 5.1 per la connessione di accessori e periferiche esterne.

Meritano sicuramente una menzione particolare, il lettore di impronte digitali ed il microfono integrato. Il primo permette di registrare le proprie impronte per utilizzare come ulteriore sistema di sicurezza per l’accesso al sistema operativo. Il secondo invece è utile per l’utilizzo dell’assistente vocale Cortana di Microsoft, che permette di gestire il sistema esclusivamente con la propria voce.

Grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, è possibile acquistare il Beelink GT su Amazon a soli 509 euro con uno sconto di ben 50 euro. Il medesimo sconto è disponibile anche sulla versione 8/256 GB disponibile a soli 449 euro.