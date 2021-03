Mini PC Intel i3 16GB/1TB con SSD Optane in offerta

In questo articolo vi suggeriamo un secondo mini PC in questa giornata di offerte, più tradizionale rispetto al Chuwi proposto in precedenza. Si tratta del Minis Forum X35G equipaggiato con un processore Intel Core di decima generazione ad un prezzo eccezionale.

Mini PC Minis Forum X35G: caratteristiche tecniche

Il processore in questione è un Intel Core i3-1005G1, una CPU da 2 core e 4 thread con una frequenza massima di 3,4GHz. Si tratta della serie basata sul nuovissimo processo produttivo a 10nm, in grado di offrire maggiori prestazioni ed un consumo nettamente ridotto. Questo è affiancato da 16GB di memoria RAM, un SSD Intel Optane da 6GB ed un HDD da 1TB. La combinazione di un SSD Optane ed un HDD offre come risultato un mix di velocità e spazio di archiviazione. Si tratta di una soluzione perfetta per ogni esigenza, dal lavoro allo studio, passando per l’intrattenimento. Ideale per seguire le lezioni in DAD, gestire i documenti con il pacchetto Office o fruire dei contenuti multimediali anche in streaming su piattaforme con Prime Video o Netflix. Non manca comunque l’espandibilità che permette di sostituire l’SSD Optane con un NVMe più capiente, oltre ad un secondo SSD M.2.

Dal punto di vista della connettività non manca assolutamente nulla. Le porte USB sono 4, di cui due USB 3.0 a cui si aggiunge una quinta porta USB Type-C. Due le uscite audio/video, una HDMI l’altra DisplayPort, che sommate all’USB-C permettono di connettere 3 monitor con una risoluzione massima di 5K a 60Hz. Due anche le porte RJ45 Gigabit LAN che permettono di combinare due diverse reti per la massima velocità di trasferimento. È presente perfino un microfono integrato che permette di gestire il PC con la voce, grazie all’assistente vocale Cortana di Microsoft. Chiudono le connessioni wireless con Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1.

Grazie alle offerte del giorno il PC è acquistabile su Amazon a soli 382,49 euro con uno sconto di ben 67,50 euro sul prezzo di listino.