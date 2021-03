Mini PC Intel i3 8/128GB doppio monitor in offerta

Se siete alla ricerca di un buon mini PC, ad un prezzo ragionevole, vi consigliamo di approfittare delle offerte di primavera di Amazon. Tra queste c’è il Beelink U55, un piccolo computer equipaggiato con processore Intel Core adatto alle esigenze quotidiane.

Mini PC Beelink U55: caratteristiche tecniche

Il processore a cui abbiamo accennato è l’Intel Core i3-5005U, una CPU da 2 core e 4 thead per una frequenza massima di 2GHz. Questa è affiancata da 8GB di memoria RAM ed un SSD da 128GB. Naturalmente non mancano le possibilità di espansione che permettono di aggiungere un secondo HDD/SSD da 2,5 pollici, o sostituire l’SSD preinstallato con un più capiente. Si tratta di una configurazione senza enormi pretese dal punto di vista prestazionale, ma perfetto per le piccole attività quotidiane. Che si tratti di gestire documenti con Office, piuttosto che seguire le lezioni in DAD o fruire dei contenuti multimediali (anche in streaming), l’U55 è un alleato perfetto.

Dal punto di vista della connettività abbiamo tutto ciò di cui potremmo avere bisogno. Le porte USB sono quattro, di cui due USB 3.0, a cui si somma una quinta porta USB Type-C frontale. Due le uscite video, entrambe HDMI, che permettono di collegare due monitor contemporaneamente con una risoluzione fino al 4K a 60Hz. Presente ovviamente la porta RJ45 Gigabit LAN che garantisce velocità e stabilità della rete che solo il cavo è in grado di offrire. Non mancano, infine, le connessioni wireless che prevedono Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.0.

Grazie alle offerte di primavera, il computer di Beelink è acquistabile su Amazon a soli 219,20 euro con uno sconto di ben 70 euro sul prezzo di listino.