Mini PC Intel i5 16/256GB con doppio sconto

Quello che vi suggeriamo in questo articolo è un ottimo mini PC, oggi però investito da un doppio sconto. Stiamo parlando del Minis Forum U850, un computer equipaggiato con processore Intel Core di decima generazione e fortemente espandibile.

Mini PC Minis Forum U850: caratteristiche tecniche

Partiamo però dal processore, un Intel Core i5-10210U, una CPU da 4 core e 8 thread per una frequenza massima di ben 4,2GHz. Questa è affiancata da 16GB di memoria RAM DDR4 ed un SSD NVMe da 256GB. Il tutto è completamente espandibile, a partire dalla memoria RAM che può essere portata a ben 64GB su una configurazione dual channel. Per quanto riguarda l’archiviazione invece l’SSD NVMe può essere sostituito con uno più capiente fino a 2TB, ed è possibile affiancargli addirittura due dischi HDD/SSD da 2,5 pollici. Parliamo quindi di una configurazione indirizzata ai professionisti, o comunque a chi cerca prestazioni di altissimo livello.

Dal punto di vista della connettività non manca assolutamente nulla. Le porte USB sono 6, tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati, due delle quali Type-C (una frontale, l’altra posteriore). Due le uscite audio/video, una HDMI e una DisplayPort che, insieme alla porta USB Type-C posteriore, permettono di collegare 3 monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Due anche le porte RJ45 Gigabit LAN che permettono di combinare due diverse reti cablate per una velocità di trasferimento eccezionale. Non mancano naturalmente le connessioni wireless che prevedono Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.1. Molto interessante notare che anche il chip 2230 dedicato alle connessioni wireless può essere aggiornato.

Grazie ad uno sconto di 50 euro, a cui si somma un coupon di 35 euro attivabile direttamente dalla pagina prodotto, il PC può essere acquistato su Amazon a soli 584,99 euro per un risparmio totale di ben 85 euro sul prezzo di listino.