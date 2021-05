Mini PC Intel i5 16/512GB scontato di oltre 100 euro

Quello che vogliamo proporvi oggi è un mini PC pensato per chi ha bisogno di grandi prestazioni, in un formato contenuto. Si tratta del Minis Forum U820, un PC alimentato da un Intel Core i5 pensato per carichi di lavoro impegnativi.

Mini PC Minis Forum U820 16/512GB: caratteristiche tecniche

Il processore è un Core i5-8259U di Intel, CPU da 4 core e 8 thread per una frequenza massima di ben 3,8GHz. Questa è affiancata da 16GB di memoria RAM DDR4 e un SSD NVMe da 512GB. Tutto questo può essere tranquillamente aggiornato. È possibile installare un SSD più capiente, così come ben 2 dischi HDD/SSD da 2,5 pollici. Anche la RAM può essere aumentata, fino ad un massimo di 32GB con una configurazione dual channel. È evidente quindi che parliamo di una macchina estremamente performante, molto diversa dai tradizionali mini PC di fascia bassa. Ideale quindi per i creatori di contenuti o comunque chi ha bisogno di tanta potenza di calcolo. Tuttavia, si adatta benissimo anche ad un utilizzo domestico, per lo studio o l’intrattenimento, per chi desidera un vero e proprio sostituto in miniatura di un PC desktop.

Per quanto riguarda le connessioni c’è davvero di tutto. Le porte USB sono cinque, tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento rapido dei dati da/a periferiche esterne, di cui una Type-C. Due le uscite audio/video, una HDMI e l’altra DisplayPort, che sommate ad una seconda porta USB Type-C posteriore permettono di collegare simultaneamente 3 monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Due le porte RJ45 Gigabit LAN che permettono di combinare due diverse reti cablate per una velocità estrema. Ciliegina sulla torta il chip Intel AX200 per le connessioni wireless che offre Wi-Fi 6 dual band di ultima generazione e Bluetooth 5.1.

Grazie alle offerte del giorno il PC è acquistabile su Amazon per soli 492,99 euro con uno sconto di addirittura 107 euro sul prezzo di listino.