Mini PC Intel i5 16/512GB triplo 4K in super sconto per i clienti Prime

Se stai cercando un buon Mini PC ad alte prestazioni, oggi vogliamo proporti un vero e proprio pezzo da 90 in forte sconto su Amazon. Stiamo parlando del Minis Forum U820, un computer equipaggiato con processore Intel Core in grado di sostituire realmente una postazione desktop.

Mini PC Minis Forum U820: caratteristiche tecniche

Il processore in questione è un Intel Core i5-8279U da 4 core e 8 thread con una frequenza massima di ben 4,1GHz. A questo si affiancano 16GB di memoria RAM ed un SSD NVMe da 512GB. Il tutto è completamente espandibile in maniera piuttosto semplice rimuovendo il coperchio superiore tooless. La memoria RAM può essere estesa fino a 32GB su una configurazione dual-channel. Per quanto riguarda lo storage, invece, il PC è davvero incredibile. L’SSD preinstallato può essere sostituito con uno più capiente, a cui è possibile aggiungere ben 2 dischi HDD/SSD da 2,5 pollici. Si tratta di una configurazione indirizzata per lo più ai professionisti, ma ideale anche a casa per ottenere un computer dalle grandi prestazioni con un ingombro ridotto all’osso.

Anche dal punto di vista della connettività il PC sorprende. Le porte USB sono 4, tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Due le uscite audio/video, una HDMI e l’altra DisplayPort, a cui si aggiunge una porta USB Type-C. Queste permettono di collegare fino a 3 monitor contemporaneamente con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Due anche le porte RJ45, in questo caso 2,5 Gigabit LAN, in grado di combinare due diverse reti cablate per una velocità di trasferimento senza pari. Chiudono naturalmente le connessioni wireless che prevedono sia il Wi-Fi 6 che il Bluetooth 5.1.

Grazie ad un doppio sconto esclusivo per i clienti Prime, è possibile acquistare il computer su Amazon a soli 493 euro per un risparmio di ben 157 euro sul prezzo di listino. Semplicemente un affare.