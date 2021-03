Mini PC Intel i5 8/128GB espandibile in offerta

Il mini PC che vi proponiamo in questo articolo, rappresenta un prodotto davvero incredibile per il rapporto qualità/prezzo. Si tratta dell’Aerofara Aero 3, un piccolo computer equipaggiato con processore Intel Core di decima generazione dalle caratteristiche decisamente interessanti.

Mini PC Aerofara Aero 3: caratteristiche tecniche

Il PC appena approdato sul catalogo di Amazon, offre un processore Intel Core i5-10210U, una CPU da 4 core ed 8 thread grazie al supporto all’Hyper-Threading di Intel, per una frequenza massima di ben 4,2GHz. Questa è affiancata da 8GB di memoria RAM DDR4 ed un SSD da 256GB. Molto interessanti le possibilità di espansione, che permettono innanzitutto di sostituire l’SSD con uno più capiente o aggiungere un HDD/SSD da 2,5 pollici. È possibile inoltre espandere anche la memoria RAM per un massimo di addirittura 64GB. Si tratta quindi di una configurazione ad alte prestazioni pensata soprattutto per un utilizzo professionale in ufficio. Tuttavia è perfetta per chi, a casa, vuole un buon PC per gestire con la massima velocità e fluidità le attività quotidiane.

Dal punto di vista della connettività non manca davvero nulla. Le porte USB sono quattro tutte USB 3.0, a cui si aggiunge una quinta porta USB Type-C. Due invece le uscite video, entrambe HDMI, che permettono di collegare contemporaneamente due monitor con risoluzione fino al 4K a 60Hz. Non manca naturalmente la porta RJ45 Gigabit LAN che garantisce la massima velocità e stabilità di rete grazie al cavo ethernet. Per chi però predilige la praticità, sono presenti le connessioni wireless che includono Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0.

Grazie ad un codice applicabile direttamente dalla pagina prodotto su Amazon, è possibile acquistare il PC a soli 449 euro con uno sconto di 50 euro sul prezzo di listino.