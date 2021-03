Mini PC Intel i5 8/256GB scontato di 80 euro

Come di consueto oggi vi consigliamo un buon mini PC in forte sconto su Amazon, senza enormi pretese, ma dal rapporto prezzo/prestazioni molto interessante. Stiamo parlando del Beelink U55, un PC con processore Intel Core adatto tanto in ufficio quanto a casa.

Mini PC Beelink U55: caratteristiche tecniche

Partendo proprio dal processore ritroviamo un Intel Core i5-5005U, una CPU da 2 core e 4 thread per una frequenza massima di 2GHz. Questa è supportata da 8GB di memoria RAM ed un SSD da 256GB. Non mancano le possibilità di espansione, innanzitutto della memoria di massa. È possibile, infatti, sostituire sia l’SSD con un M.2 2280 più capiente fino ad 1TB, o aggiungere un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici fino a 2TB. In aggiunta si può anche espandere la memoria di sistema con un singolo banco fino a 16GB, possibilità piuttosto rara in questa fascia di prezzo.

Dal punto di vista delle connessioni troviamo tutto ciò di cui possiamo avere bisogno e anche di più. Quattro le porte USB Type-A di cui due USB 3.0, a cui va sommata una quinta porta frontale USB Type-C. Due le uscite HDMI che permettono di collegare contemporaneamente due monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Non manca naturalmente una porta RJ45 Gigabit LAN per fruire della massima velocità e stabilità di connessione, così come il jack da 3,5mm per il collegamento di microfono e cuffie/altoparlanti. Si tratta quindi di una configurazione che non sorprende dal punto di vista prestazionale, ma che al prezzo proposto si rivela un ottimo alleate per le attività quotidiane. Ottimo per la didattica a distanza, così come la gestione dei documenti con il pacchetto Office, o per la fruizione di contenuti multimediali anche in streaming come su Netflix o Prime Video.

Grazie alle offerte del giorno, il PC è acquistabile su Amazon per soli 239,99 euro con uno sconto di quasi 80 euro sul prezzo di listino.