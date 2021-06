Mini PC Intel i5 8/256GB Wi-Fi 6 scontato di 100 euro

In questo articolo vi riportiamo un’ottima offerta su uno dei Mini PC di fascia alta più interessanti presenti su Amazon. Si tratta dell’Aerofara Aero 3, un computer dall’enorme potenza, ma con un design estremamente elegante e compatto, equipaggiato con un processore Intel Core.

Mini PC Aerofara Aero 3: caratteristiche tecniche

In particolare la CPU che alimenta il computer è un Intel Core i5-10210U da 4 core e 8 thread per una frequenza massima di 4,2GHz. A supportare il processore ci pensano 8GB di memoria RAM DDR4 e un SSD da 256GB, naturalmente espandibili. La prima può essere portata a ben 64GB grazie alla configurazione dual channel. La memoria di massa, invece, può essere aumentata sia sostituendo l’SSD preinstallato, sia aggiungendo un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. Si tratta quindi di una configurazione ad elevate prestazioni, indirizzata naturalmente ai professionisti, ma ideale anche a casa per evitare l’ingombro di una postazione desktop vera e propria.

Dal punto di vista della connettività, offre le migliori soluzioni attualmente disponibili. Le porte USB sono quattro, tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Due le uscite audio/video entrambe HDMI in grado di supportare due display con risoluzione 4K. Presente ovviamente la porta RJ45 Gigabit LAN per fruire delle massime prestazioni di rete offerte dal cavo. Comodo il lettore di schede TF integrato che permette di espandere la memoria di ulteriori 128GB grazie ad una microSD. Non manca neanche un’ulteriore porta USB, in questo caso Type-C, dedicata al trasferimento dati. Chiudono il cerchio le connessioni wireless che includono il Wi-Fi 6 dual band ed il Bluetooth 5.0.

Grazie ad un coupon del 20% attivabile dalla pagina prodotto, il PC può essere acquistato su Amazon a soli 399 euro con un risparmio di ben 100 euro sul prezzo di listino.