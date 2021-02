Mini PC Intel quad-core 6/128GB in offerta

Come di consueto, oggi vogliamo proporvi un buon mini PC ideale per le attività quotidiane, economico e versatile. Si tratta dell’ACEPC AK2, un computer con processore Intel ed una buona espandibilità con un prezzo estremamente accessibile.

Mini PC ACEPC AK2: caratteristiche tecniche

L’AK2 ospita al suo interno un Intel Celeron J3455, una CPU da 4 core e 4 thread con una frequenza massima di 2,3GHz. Questa è affiancata da 6GB di memoria RAM e 128GB dedicati alla memorizzazione interna. Come premesso però, il PC è caratterizzato da una discreta espandibilità. Lo spazio di archiviazione, infatti, può essere esteso aggiungendo un HDD/SSD da 2,5 pollici fino a 2TB, a cui si somma una microSD fino a 128GB grazie al lettore integrato. Si tratta quindi di una configurazione modesta, ma perfetta per gestire le attività d’ufficio con il pacchetto Office, la navigazione e la fruizione di contenuti multimediali.

Sul versante delle connessioni troviamo tutto ciò di cui potremmo avere bisogno, tanto a casa quanto in ufficio. Le porte USB sono 4 di cui due USB 3.0. Le uscite HDMI sono due e permettono di collegare fino a 2 monitor contemporaneamente con una risoluzione fino a 4K a 60Hz. Presente una porta RJ45 Gigabit LAN che permette di collegare il PC alla rete direttamente via cavo ethernet in modo da ottenere una maggiore velocità e stabilità della connessione. Non mancano tuttavia le connessioni wireless che includono il Wi-Fi dual-band ed il Bluetooth 4.2 per la connessione delle periferiche.

Grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, è possibile acquistare l’ACEPC AK2 su Amazon a 179,90 euro con uno sconto di 10 euro sul prezzo di listino.