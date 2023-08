Mini PC Intel con Windows 11 Pro a soli 149€ è un MIRACOLO

Su Amazon trovi una combinata perfetta per acquistare il fantastico Mini PC NiPoGi Fanless a soli 149 euro, invece di 199 euro. Oltre allo sconto immediato del 5%, sulla pagina trovi un ottimo Coupon di 40 euro da attivare prima di metterlo in carrello. Approfittane subito! Acquistalo ora a questo incredibile prezzo. Con processore Intel e Windows Pro 11 installato hai una macchina speciale e super performante.

La consegna gratuita è inclusa grazie al tuo abbonamento Prime. Assicurati un ottimo computer dalle dimensioni ridotte. Infatti, questa è la scelta ideale se vuoi risparmiare spazio sulla tua scrivania. Piccolo e compatto, lo installi direttamente dietro a qualsiasi monitor in modo da non occupare spazio. Dotato di 8GB di RAM e 256GB di SSD, questo computer è perfetto per produttività e intrattenimento.

Mini PC NiPoGi Fanless: una scoperta fantastica

Il Mini PC NiPoGi Fanless è una scoperta fantastica per la tua produttività. Dotato di tantissime porte, puoi connettere qualsiasi device senza impedimenti. Inoltre, la sua scocca resistente è stata realizzata per dissipare il calore durante anche un utilizzo intensivo. Il processore Intel Celeron N5100 fa il suo dovere, regalandoti fluidità e prestazioni per fare ogni cosa al meglio. Dual Display, è anche compatibile alla tecnologia 4K.

Cosa stai aspettando? Acquistalo subito a soli 149 euro, invece di 199 euro. Questo prezzo lo ottieni applicando il Coupon di 40 euro disponibile per tutti i clienti Prime. È importante che anche tu ti iscriva al servizio attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Tantissimi vantaggi ti aspettano tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

