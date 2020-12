Mini PC Jumper con Windows 10 a 99,99€ su Amazon

Tra la moltitudine di Mini PC presenti sul mercato, quest’oggi vogliamo parlarvi di un’offerta che vede protagonista uno dei più interessanti device di questa categoria in vendita su Amazon. Ricordiamo che l’offerta è applicabile tramite coupon, da selezionare prima di mettere il prodotto nel carrello, ed è valida fino al 13 dicembre salvo esaurimento dei coupon.

Mini PC Jumper: tanta potenza ad un prezzo incredibile

Stiamo parlando del Mini PC Jumper dotato di 4GB di RAM e 64GB di ROMche permettono un caricamento del software e un trasferimento di file più veloci e più stabili con un sufficiente spazio di archiviazione per foto, video, musica e tanto altro. Inoltre supporta l’espansione della memoria tramite scheda Micro SD da 256 GB per non avere mai il problema di memoria insufficiente.

Questo Mini PC utilizza un processore dual-core Intel Celeron (Intel Apollo Lake N3350 con cache da 2 MB, frequenza di base da 1,1 GHz a 2,4 GHz) a bassa potenza con un consumo di energia termica di appena 6 W. Ciò consente di raggiungere un funzionamento stabile a lungo termine con prestazioni elevate che possono soddisfare le esigenze di ufficio, l’intrattenimento e la riproduzione multimediale.

Adotta anche un design per la dissipazione del calore senza ventola, sfruttando la tecnologia del reflusso di raffreddamento circolante. In questo modo la dissipazione del calore avviene ad alta velocità, ma con zero rumore durante il funzionamento.

Il Mini PC Jumper è dotato di Bluetooth 4.0, adatto per controller di gioco, auricolari, altoparlanti, telecomando, mouse e tastiera wireless. Nel comparto della connettività troviamo anche WiFi Dual Band da 2.4 GHz e 5 GHz, porta LAN con velocità massima di 1000 MB / s, 3 porte USB 3.0, una porta HDMI, una porta VGA e jack per le cuffie da 3,5 mm.

Grazie alla scheda grafica Intel Graphic HD 500, il Mini PC può essere utilizzato con qualsiasi monitor o proiettore per offrirvi varie opzioni di visualizzazione. Potete anche collegare due monitor contemporaneamente tramite le porte HDMI e VGA, attraverso le quali potete godervi film e home office su un grande schermo fino ad una risoluzione 4K.

Con le dimensioni di appena 12 x 12 x 2.5 cm, un peso di 706 grammi e Windows 10 preinstallato, potete acquistare questo piccolo PC pagando appena 99,99 euro con uno sconto di 40 euro applicabile tramite coupon prima di inserire il prodotto nel carrello.