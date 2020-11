Perché scegliere un Mini PC? Perché in un ingombro minimo racchiude tutto ciò che serve per gestire le operazioni base della produttività (gestione documenti, posta elettronica, comunicazione), consente di accedere alle lezioni online della didattica a distanza e permette la riproduzione dei contenuti multimediali. Oggi su Amazon, in anticipo sul Black Friday, un’offerta per il modello del marchio Jumper proposto al prezzo di soli 101 euro applicando il coupon per ottenere uno sconto immediato di 38 euro.

Il Mini PC di Jumper in sconto su Amazon

Nella scheda delle specifiche tecniche trovano posto un processore dual core Intel Celeron, GPU Intel HD Graphics 500, 4 GB di RAM DDR3, memoria interna eMMC da 64 GB per lo storage, slot per schede microSD fino a 256 GB, uscite video VGA, DisplayPort e HDMI (con supporto al 4K), slot Ethernet, tre porte USB 3.0, WiFi, Bluetooth e jack audio da 3,5 mm per cuffie o altoparlanti. Tutto questo in dimensioni pari a 12x12x2,5 centimetri e con un peso che si attesta a 706 grammi.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Home. Al prezzo di soli 101 euro è difficile trovare meglio rispetto a quanto offre oggi Amazon con il Mini PC di Jumper, un’occasione che anticipa di qualche giorno l’appuntamento con il Black Friday.